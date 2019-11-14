новости
новости
Регистрация
Для тульских школьников хотят ввести урок по основам семейной жизни

Для тульских школьников хотят ввести урок по основам семейной жизни

Сейчас этот вопрос прорабатывается.

Губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Тульской области Наталией Зыковой. Глава региона попросил омбудсмена рассказать о результатах и планах работы в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних, развитии института медиации.

Наталия Зыкова сообщила, что институт медиации рассматривается как альтернативный способ разрешения споров и защиты. В настоящее время увеличилось количество заключенных медиативных соглашений. В течение полугода технологиям медиации обучены 412 специалистов, развивается семейная медиация на базе Кризисного центра помощи женщинам. Планируется внедрение медиации в сфере ЖКХ, здравоохранения, при трудовых спорах.

Алексей Дюмин обратил внимание на применение медиации в профилактике разводов и формирование семейных ценностей у молодежи.

Омбудсмен предложила проводить образовательные курсы для школьников «Основы семейной жизни», разработанный минобразования региона для укрепления института семьи.

Алексей Дюмин поручил детально проработать вопрос внедрения таких уроков в школах региона.

Наталия Зыкова также отметила, что продолжается мониторинг качества организации питания в школах, осуществляются выезды в образовательные учреждения. В настоящее время по поручению уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка прорабатывается вопрос организации питания детей, страдающих пищевой аллергией, сахарным диабетом и отличающихся другими особенностями здоровья.

К губернатору ранее обращались представители ассоциации пчеловодов Тульской области с предложением включить мед в рацион школьного питания. Алексей Дюмин попросил Наталию Зыкову совместно с министерством образования и надзорными органами изучить это предложение с учетом как пользы этого продукта, так и его аллергенности.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:44 0
Другие статьи по темам
Люди
Алексей ДюминНаталия Зыкова
Место
Тула
Прочее
основы семейной жизниурокшкольники

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле выступит юморист «Аншлага» Сергей Дроботенко
В Туле выступит юморист «Аншлага» Сергей Дроботенко
Сотрудник тульской колонии собирался передать заключенному мобильные телефоны
Сотрудник тульской колонии собирался передать заключенному мобильные телефоны
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.