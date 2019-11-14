Для тульских школьников хотят ввести урок по основам семейной жизни

Губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в Тульской области Наталией Зыковой. Глава региона попросил омбудсмена рассказать о результатах и планах работы в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних, развитии института медиации.

Наталия Зыкова сообщила, что институт медиации рассматривается как альтернативный способ разрешения споров и защиты. В настоящее время увеличилось количество заключенных медиативных соглашений. В течение полугода технологиям медиации обучены 412 специалистов, развивается семейная медиация на базе Кризисного центра помощи женщинам. Планируется внедрение медиации в сфере ЖКХ, здравоохранения, при трудовых спорах.

Алексей Дюмин обратил внимание на применение медиации в профилактике разводов и формирование семейных ценностей у молодежи.

Омбудсмен предложила проводить образовательные курсы для школьников «Основы семейной жизни», разработанный минобразования региона для укрепления института семьи.

Алексей Дюмин поручил детально проработать вопрос внедрения таких уроков в школах региона.

Наталия Зыкова также отметила, что продолжается мониторинг качества организации питания в школах, осуществляются выезды в образовательные учреждения. В настоящее время по поручению уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка прорабатывается вопрос организации питания детей, страдающих пищевой аллергией, сахарным диабетом и отличающихся другими особенностями здоровья.

К губернатору ранее обращались представители ассоциации пчеловодов Тульской области с предложением включить мед в рацион школьного питания. Алексей Дюмин попросил Наталию Зыкову совместно с министерством образования и надзорными органами изучить это предложение с учетом как пользы этого продукта, так и его аллергенности.