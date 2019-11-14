35 пропавших жителей Тульской области: эти люди до сих пор не найдены
Внимательно посмотрите на фотографии. Возможно, вы что-то знаете о местонахождении этих людей.
Эти люди пропали в разное время, но их до сих пор ждут родные и близкие, которые верят, что они вернутся. Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении или видели пропавшего человека после даты пропажи на ориентировке, сообщайте на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» по телефону 8-800-700-54-52 или в полицию — 02; 102.
Помогите этим людям вернуться домой!
Галерея
Кроме того, волонтеры просят помочь опознать женщину, которая находится в одной из больниц с 2015 года с потерей памяти. Ориентировочно ей 40-50 лет. Называет себя Рая, Раэля (возможны другие варианты).
Другие статьи по темам
Место