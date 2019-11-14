Туляка признали виновным в перевозке конопли на мопеде

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В Куркинском районе суд вынес приговор местному 28-летнему жителю. Мужчина обвинялся по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, частей растений, содержащих наркотические средства в крупном размере).

Как установили следствие и суд, преступление было совершено 20 августа этого года. Вечером подсудимый приехал на своем мопеде на территорию бывшей фермы и там набрал более одного килограмма конопли.

«Возвращаясь домой по автодороге «Дон» — Куркино, примерно в 18 часов 20 минут злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, а находившееся при нем наркотическое средство изъято», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

С учетом собранных по уголовному делу доказательств и позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным. Ему назначено три года исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.