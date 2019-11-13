Владислав Галкин вернулся на должность первого зама главы администрации Тулы

Владислав Галкин вернулся на должность первого заместителя главы администрации Тулы. Напомним, он занимал этот пост с 2015 года, но в сентябре 2019 года произошли кадровые перестановки.

Галкина на этой должности заменил Дмитрий Миляев, который вскоре был назначен главой администрации Тулы. А Вячеслав Галкин стал заместителем главы администрации по социальной политике.

Также ранее сообщалось, что заместитель главы администрации Тулы — начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин с 12 ноября написал заявление об уходе по собственному желанию.