Владислав Галкин вернулся на должность первого зама главы администрации Тулы
Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Дмитрий Миляев.
Владислав Галкин вернулся на должность первого заместителя главы администрации Тулы. Напомним, он занимал этот пост с 2015 года, но в сентябре 2019 года произошли кадровые перестановки.
Галкина на этой должности заменил Дмитрий Миляев, который вскоре был назначен главой администрации Тулы. А Вячеслав Галкин стал заместителем главы администрации по социальной политике.
Также ранее сообщалось, что заместитель главы администрации Тулы — начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин с 12 ноября написал заявление об уходе по собственному желанию.
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