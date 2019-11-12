новости
новости
Регистрация
Губернатор не разрешил застраивать сосновый бор в Алексине
Фото Алексея Носова.

Губернатор не разрешил застраивать сосновый бор в Алексине

Ранее алексинцы собирали подписи против постройки домов в микрорайоне «Бор».

11 ноября на еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей, в том числе поступившие через социальные сети.

Жители Алексина обеспокоены тем, что земельный участок в микрорайоне «Бор», где более 60 лет располагается сосновый лес, будет застроен многоквартирными домами.

- По примеру Рогожинского парка в Туле было дано поручение исключить факты застройки лесопарковых зон. В данном случае также никаких домов возводиться не будет. С учётом мнения жителей подготовьте проекты развития территории и вынесите их на обсуждение, — поручил Алексей Дюмин главе администрации Алексина Павлу Федорову.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:58 +6
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Дюмин
Место
ТулаАлексин
Прочее
губернаторсосновый борвырубка леса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле замдиректора архива получила срок за подделку постановления главы района
В Туле замдиректора архива получила срок за подделку постановления главы района
На трассе «Дон» легковушка влетела под грузовик
На трассе «Дон» легковушка влетела под грузовик
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.