Губернатор не разрешил застраивать сосновый бор в Алексине

Фото Алексея Носова.

11 ноября на еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей, в том числе поступившие через социальные сети.

Жители Алексина обеспокоены тем, что земельный участок в микрорайоне «Бор», где более 60 лет располагается сосновый лес, будет застроен многоквартирными домами.

- По примеру Рогожинского парка в Туле было дано поручение исключить факты застройки лесопарковых зон. В данном случае также никаких домов возводиться не будет. С учётом мнения жителей подготовьте проекты развития территории и вынесите их на обсуждение, — поручил Алексей Дюмин главе администрации Алексина Павлу Федорову.