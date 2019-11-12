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Наутро после пьянки туляк узнал, что остался без автомобиля
Фото: a.d-cd.net

Наутро после пьянки туляк узнал, что остался без автомобиля

В угоне подозревается гость потерпевшего.

В Кимовском районе сотрудники выясняют детали угона автомобиля. Жертвой противоправного деяния стал 43-летний владелец автомобиля «Москвич-2141». Перед этим мужчина всю ночь выпивал в компании со своим знакомым, а наутро увидел, что машины нет.
 
«Предположительно, 57-летний неработающий ранее судимый местный житель забрал у законного владельца ключи от автомобиля и уехал с места совместного распития на чужой машине. Полицейские обнаружили транспортное средство и вернули его законному владельцу», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Подозреваемый признался в содеянном. В межмуниципальном отделе МВД России «Кимовский» проводятся мероприятия по выяснению мотивов противоправной поездки и других обстоятельств случившегося.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:29 +3
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