Наутро после пьянки туляк узнал, что остался без автомобиля

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В Кимовском районе сотрудники выясняют детали угона автомобиля. Жертвой противоправного деяния стал 43-летний владелец автомобиля «Москвич-2141». Перед этим мужчина всю ночь выпивал в компании со своим знакомым, а наутро увидел, что машины нет.

«Предположительно, 57-летний неработающий ранее судимый местный житель забрал у законного владельца ключи от автомобиля и уехал с места совместного распития на чужой машине. Полицейские обнаружили транспортное средство и вернули его законному владельцу», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Подозреваемый признался в содеянном. В межмуниципальном отделе МВД России «Кимовский» проводятся мероприятия по выяснению мотивов противоправной поездки и других обстоятельств случившегося.