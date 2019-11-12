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В Тульской детской областной больнице установили новый аппарат МРТ

В Тульской детской областной больнице установили новый аппарат МРТ

Персонал для работы на нем набран и обучен.

11 ноября на оперативном совещании губернатору Алексею Дюмину доложили об исполнении его поручений.

Так, министр здравоохранения региона Алексей Эрк сообщил, что с 6 ноября начал работу новый палатно-боксированный корпус Тульской детской областной клинической больницы. Корпус уже принял 59 маленьких пациентов.

По словам министра, сейчас в больнице идет установка и монтаж нового магнитно-резонансного томографа. Персонал для работы на нем набран и обучен.

Напомним, ранее с работой нового палатно-боксированного корпуса детской областной больницы ознакомился резидент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль.

Леонид Михайлович отметил качество установленного оборудования и дал высокую оценку новому корпусу.

– То, что я здесь вижу, — это высший мировой класс, — цитирует Леонида Рошаля пресс-служба тульского минздрава.

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Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 1
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 2
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 3
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 4
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 5
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 6
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 7
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 8
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 9
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 10
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 11
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 12
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 13
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 14
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 15
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 16
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 17
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 18
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 19
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 20
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 21
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 22
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 23
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 24
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 25
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 26
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 27
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 28
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 29
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 30
Новый корпус Тульской детской областной клинической больницы, Фото: 31
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:43 0
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