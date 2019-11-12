В Тульской детской областной больнице установили новый аппарат МРТ

Персонал для работы на нем набран и обучен.

11 ноября на оперативном совещании губернатору Алексею Дюмину доложили об исполнении его поручений.

Так, министр здравоохранения региона Алексей Эрк сообщил, что с 6 ноября начал работу новый палатно-боксированный корпус Тульской детской областной клинической больницы. Корпус уже принял 59 маленьких пациентов.

По словам министра, сейчас в больнице идет установка и монтаж нового магнитно-резонансного томографа. Персонал для работы на нем набран и обучен.

Напомним, ранее с работой нового палатно-боксированного корпуса детской областной больницы ознакомился резидент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль.

Леонид Михайлович отметил качество установленного оборудования и дал высокую оценку новому корпусу.

– То, что я здесь вижу, — это высший мировой класс, — цитирует Леонида Рошаля пресс-служба тульского минздрава.