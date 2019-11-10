В Туле мужчина ограбил в подъезде женщину

Мужчина доставлен в дежурную часть, где от него получены признательные показания.

В дежурную часть отдела полиции «Ленинский» с заявлением обратилась 52-летняя жительница посёлка Молодежный. Она сообщила, что вечером в подъезде дома по улице Карбышева неизвестный ей мужчина отобрал у неё деньги – 5 800 рублей.

Сотрудниками полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан нигде не работающий и ранее судимый 54-летний житель деревни Медвенка. Мужчина доставлен в дежурную часть, где от него получены признательные показания.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.