В Богородицке канализационные нечистоты несколько месяцев сливают в реку Уперта

Данные о первых системах канализации датируются примерно 2598 годом до н. э. Обнаружены они были в Индии. Также канализационные сооружения строились в древнем Вавилоне, Древнем Риме и Китае. Еще тогда люди знали, что таким образом можно значительно снизить уровень заболеваемости жителей от различных инфекций.

В Богородицке же недалеко от ул. Луговой в 2019 году происходит обратная ситуация: канализационные стоки свободно текут из коллекора и впадают в реку Уперта. Проблема эта появилась не только что. Жители сообщают, что сброс неочищенных сточных вод происходит с весны.

– Это за улицей Луговая, рядом с дачами находится КНС. Этот вопрос актуален очень давно, в соцсетях публикуется уже с весны, так же об этой проблеме знают и в Туле, но почему-то бездействуют. Вообще очень остро стоит вопрос о сбросе канализации во всем Богородицке, вонь стоит по ночам и вечерам ужасная, это и Западный микрорайон и Восточный, а так же частный сектор. Приезжали и представители администрации, очередные сказки рассказали о решении данной проблемы и уехали, после этого некоторое время сброс канализации в реку Уперта прекратился круглосуточно, начали сбрасывать по ночам, а потом снова круглосуточно. Моё мнение, что в Богородицке просто уже экологическая катастрофа, посты про вонь и сбросы канализации просто заваливают соцсети, – рассказал житель города Юрий Пронин.

Просим природоохранную прокуратуру и министерство экологии Тульской области провести проверку по данную факту.