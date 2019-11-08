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Туляк пытался пронести в суд боевые патроны
Фото: УФССП России по Тульской области.

Туляк пытался пронести в суд боевые патроны

Судебные приставы составили на мужчину протокол и вызвали полицию.

7 ноября в здание Центрального районного суда мужчина пытался пронести три боевых патрона. Запрещенные предметы в борсетке у гражданина обнаружили судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Отметим, что указанный мужчина прибыл на судебное заседание в качестве свидетеля.

- В установленном порядке гражданин был ознакомлен с перечнем предметов, запрещенных к проносу в здание суда, при этом судебными приставами по ОУПДС было предложено выложить такие предметы в случае их наличия, на что мужчина сообщил, что запрещенных к проносу предметов при себе не имеет, — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

Судебные приставы по ОУПДС составили административный протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ и вызвали наряд полиции.

 

С начала 2019 года судебные приставы по ОУПДС УФССП России по Тульской области при осуществлении пропускного режима выявили 650 предметов, запрещенных к проносу в здания судов, среди которых находилось 6 единиц газового (травматического) оружия, 35 боеприпасов, 320 единиц холодного оружия, 22 электрошоковых устройства.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:07 +2
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