Туляк пытался пронести в суд боевые патроны

Фото: УФССП России по Тульской области.

7 ноября в здание Центрального районного суда мужчина пытался пронести три боевых патрона. Запрещенные предметы в борсетке у гражданина обнаружили судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Отметим, что указанный мужчина прибыл на судебное заседание в качестве свидетеля.

- В установленном порядке гражданин был ознакомлен с перечнем предметов, запрещенных к проносу в здание суда, при этом судебными приставами по ОУПДС было предложено выложить такие предметы в случае их наличия, на что мужчина сообщил, что запрещенных к проносу предметов при себе не имеет, — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

Судебные приставы по ОУПДС составили административный протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ и вызвали наряд полиции.

С начала 2019 года судебные приставы по ОУПДС УФССП России по Тульской области при осуществлении пропускного режима выявили 650 предметов, запрещенных к проносу в здания судов, среди которых находилось 6 единиц газового (травматического) оружия, 35 боеприпасов, 320 единиц холодного оружия, 22 электрошоковых устройства.