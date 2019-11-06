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Возле тульской школы задержан мужчина с винтовкой
Фото: 71.rosgvard.ru.

Возле тульской школы задержан мужчина с винтовкой

На подозрительного человека с оружием обратил внимание охранник учебного учреждения.

В Туле на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал о том, что неизвестный находится возле одной из школ в посёлке Косая Гора с предметом, похожим на оружие.

- На место незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. К сотрудникам обратился охранник учебного заведения, который указал на гражданина с винтовкой, — сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы задержали подозреваемого. При осмотре у него было обнаружено изделие, конструктивно схожее с пневматической винтовкой.

Задержанным оказался 21-летний житель Воронежа. Его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:08 +4
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