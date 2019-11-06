Тульские следж-хоккеисты вернулись из США с серебряными медалями

Фото из группы ВКонтакте «Хоккей для особенных детей».

Тульские следж-хоккеисты Кирилл Гаврилов, Кирилл Афонасов, Никита Фоменко и Екатерина Сауткина выступили в составе сборной России на международном турнире в США — International Youth Slef Hockey Invitational. Соревнования прошли в городе Гранд-Рапидс.

Наши ребята обыграли команду Space coast со счетом 2:1, затем в матче с хозяевами турнира Grand Rapids добыли крупную победу — 8:0, также оказались сильнее соперников из Hope.

К сожалению, второй раз чемпиона США 2018/19 команду Space Coast победить не удалось. В финале россияне проиграли и стали серебряными призерами.

Главный тренер детской сборной России по следж-хоккею Андрей Иванов подвел итоги турнира:

– Наши спортсмены большие молодцы: провели 4 матча за 2 дня – это колоссальная нагрузка. У нас в России никто не играет в таком ритме. У нас никто не играет три периода по 13 минут чистого времени с такой скоростью, с таким количеством силовой борьбы. Даже наши лидеры из тульского «Тропика» и из Оренбурга столкнулись с таким впервые. Я считаю, это отличный опыт. Мы сыграли с чемпионами США этого года, а в американском чемпионате выступает более 40 команд. Мы выглядели достойно, победили в трех матчах из четырех.



Мы, безусловно, можем гордиться нашими ребятами! Они показали характер. Но в игре надо прибавлять, я увидел – в чем, так что будем работать.