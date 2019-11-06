Тульские борцы выступили на международном турнире по греко-римской борьбе

В Белоруссии в городе Жлобин с 1 по 3 ноября состоялись международные соревнования по греко-римской борьбе, в которых приняли участие около 300 спортсменов из России, Украины и страны-хозяйки турнира.

На состязания ездили ребята и из спортшколы «Олимп», что в поселке Ленинский. По итогам турнира тульские ребята показали такие результаты:

Андрей Рыжов занял первое место в весовой категории до 29 кг среди юношей 2010−2011 г. р.,

Андрей Федотов — третье место в весовой категории до 35 кг среди юношей 2010−2011 г. р.,

Руслан Упатов — третье место в весовой категории до 35 кг среди юношей 2008−2009 г. р.,

Сергей Шереметьев — третье место в весовой категории до 38 кг среди юношей 2008−2009 г. р.,

Александр Корлюков и Богдан Хабаров проиграли схватки за третье место и стали в итоге пятыми,

Иван Терехов боролся достойно, но до медальных схваток не дошел.

Тренеры наших спортсменов Артур Матевосян и Сергей Шереметьев.