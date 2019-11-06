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Погода в Туле побила почти 100-летний рекорд
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле побила почти 100-летний рекорд

День 5 ноября стал самым теплым за весь период метеонаблюдений.

Погода в Туле побила почти столетний рекорд. Вчера, 5 ноября, столбики термометров поднялись до отметки +12,8°С. Это максимальная температура воздуха, которая была зафиксирована за весь период наблюдений — с 1927 года. Об этом Myslo рассказали в Тульском гидрометцентре.

Отметим, что вчера и в Москве погода побила рекорды. К полудню синоптики зафиксировали +10,8°С, что на 0,3°С выше значения 1922 года.

По мнению синоптиков, аномальное потепление спровоцировал шторм «Амели», который бушует в Европе.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:54 +7
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