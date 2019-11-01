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Тульские силовики приняли участие в спартакиаде «Динамо»
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Тульские силовики приняли участие в спартакиаде «Динамо»

В различных дисциплинах соревновались более 80 спортсменов.

В спорткомплексе «Динамо» прошел турнир по силовому многоборью в зачет спартакиады по служебно-прикладным и спортивным видам «Тульское «Динамо»-2019». В нём участвовали более 80 представителей различных силовых служб и ведомств.

Спортсмены выступали в гиревом двоеборье, русском жиме и подтягивании на перекладине. По итогам состязаний в командном зачёте места распределились следующим образом: «золото» взяли представители Росгвардии, на втором месте – сотрудники Аппарата УМВД России по Тульской области, а бронза досталась команде регионального УФСИН.

В личном первенстве по подтягиванию на перекладине максимальный результат показал сотрудник УФСБ России по Тульской области Иван С., лучший абсолютный результат в гиревом двоеборье – у росгвардейца Владимира Гурова, лидером в русском жиме стал сотрудник Аппарата УМВД России Никита Серегин.

В своих группах победы одержали команды Управления Росгвардии по Тульской области, региональное Управление ФСБ и отдела МВД «Белевский».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:52 +1
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