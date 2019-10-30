В чемпионате «Молодые профессионалы» в Туле участвуют 200 конкурсантов

В Туле продолжается Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) для студентов, школьников и молодых специалистов. В этом году в соревнованиях вместе с туляками участвуют представители из Рязани, Татарстана и Санкт-Петербурга.

Кроме того, Тульская область впервые присоединилась к проведению Чемпионата для еще одной возрастной категории — «навыки мудрых» для уже состоявшиеся сотрудников производственных предприятий, мастеров производственного обучения и преподавателей профессиональных учреждений возрастной категории 50+.



Алевтина Шевелева, министр образования Тульской области — Это 26 компетенций, 6 площадок и 200 конкурсантов, которые в течение недели будут соревноваться, доказывать, что они самые лучшие и не зря прошли отборочные испытания в своих учреждениях. Именно из состава этих ребят будет сформирована сборная Тульской области, которая представит наш регион на отборочных соревнованиях и поборется за право участия в национальном финале чемпионата федерации молодых профессионалов WorldSkills Russia 2020 года.

Как рассказала Алевтина Шевелева, текущий региональный чемпионат специально постарались провести именно во время каникул. Это позволило привлечь максимальное количество школьников к грандиозному событию, которое популяризует рабочие профессии и доказывает их престижность. Так ребята могут поучаствовать в тестированиях, мастер-классах, что-то попробовать, может быть определиться с профессией и уже сейчас подумать над будущей карьерой.

«Для них будут приготовлены всевозможные активности, и мы надеемся, что школьникам очень понравится. Это часть большой составной систематической профориентационной работы для наших школьников», — отметила министр образования Тульской области.

Основной площадкой Чемпионата стал Тульский колледж строительства и отраслевых технологий. Здесь определят лучших по 13 компетенциям, в числе которых дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, парикмахерское искусство, сухое строительство и штукатурные работы, графический дизайн и другие профессии.



Мастер производственного обучения колледжа, туляк Имран Точиев совсем недавно привез «золото» с мирового чемпионат WorldSkills в Казани. В текущем региональном чемпионате он в качестве эксперта-компатриота защищает права своего участника.



Имран Точиев - WorldSkills дает человеку возможность попробовать себя, свои навыки, понять, что он из себя представляет и на что способен. Мне участие в WorldSkills Russia дало большой опыт, профессиональную цель, возможность изменить себя в будущем и поставить определенную цель — выиграть чемпионат мира. После у меня была цель пойти тренером сборной России по компетенции «сухое строительство» и я ее достиг — я осуществил свою мечту! Теперь я наставник национальной сборной, тренирую будущих чемпионов.

По словам Имрана, также WorldSkills Russia дал ему возможность получить заграничный опыт и знания, которые многие люди не смогут получить даже за деньги. Кстати, полученный за победу миллион рублей Имран собирается потратить на свою гипсовую мастерскую — сейчас он занимается ее открытием.





Татьяна Жукова, эксперт компетенции «Дошкольное воспитание». - На нашей локации студенты 3−4 курсов демонстрируют свои общие профессиональные компетенции по специальностям «дошкольное образование» — это будущие воспитатели. За 3 дня они выполнят 5 конкурсных заданий. Например, им было нужно создать виртуальную экскурсию в мобильный планетарий с использованием робототехники и затем провести ее с волонтерами, которые выполняют роль детей дошкольного возраста. Сейчас они организуют совместную деятельность детей и воспитателя по созданию мультфильма, в котором будет создана и разрешится проблемная ситуация. Они в «боевых» условиях — на планированиях своей деятельности по работе с детьми они могут посвятить целый день, а здесь у девчонок ограниченное время — два часа на подготовку сценария работы с детьми.

Также у участников этой локации была тема «Животные океана». Будущим воспитателям давали «взрослый» документальный фильм с научными фактами и сложным языком, который они адаптировали в доступную для детей форму.

Татьяна Лыгина, эксперт компетенции «Парикмахерское искусство» - Возраст участников нашей локации до 22 лет. Это представители из разных колледжей и салонов Тульской области. Сегодня они будут выполнять модуль «Б» — собранная прическа на длинных волосах. Участникам предоставляется свобода выбора образа, но при этом им будет нужно интерпретировать свою прическу под определенные условия.

Стоит отметить, что в первый день Чемпионата конкурсные площадки и мастер-классы посетили более 450 учеников образовательных учреждений Тулы и области.

