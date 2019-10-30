На М-2 под Тулой «Лада» влетела под грузовик

Днем 30 октября в районе 200 км трассы М-2 «Крым» (неподалеку от села Грумант) произошло серьезное ДТП с участием грузового автомобиля «Хюндай» и легковушки «Лада Веста». Перед столкновением грузовик двигался в направлении Москвы, а «Лада» — в сторону Щекино.

Судя по записи видеорегистратора, водитель «Весты» совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошел боковой удар, лишивший автомобиль виновника автоаварии переднего крыла и двери, а у грузовика оторвало бензобак.

По имеющей на данный момент информации, водитель «Лады» госпитализирован в тяжелом состоянии.

Напомним, что при схожих обстоятельствах на этом же месте на днях случилось ДТП с участием грузовика «ГАЗон NEXT» и легкового автомобиля «Опель Корса». От удара у легковушки вырвало бок.