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На М-2 под Тулой «Лада» влетела под грузовик

На М-2 под Тулой «Лада» влетела под грузовик

ДТП произошло в районе 200 км трассы «Крым».

Днем 30 октября в районе 200 км трассы М-2 «Крым» (неподалеку от села Грумант) произошло серьезное ДТП с участием грузового автомобиля «Хюндай» и легковушки «Лада Веста». Перед столкновением грузовик двигался в направлении Москвы, а «Лада» — в сторону Щекино.

Судя по записи видеорегистратора, водитель «Весты» совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошел боковой удар, лишивший автомобиль виновника автоаварии переднего крыла и двери, а у грузовика оторвало бензобак.

По имеющей на данный момент информации, водитель «Лады» госпитализирован в тяжелом состоянии.

Напомним, что при схожих обстоятельствах на этом же месте на днях случилось ДТП с участием грузовика «ГАЗон NEXT» и легкового автомобиля «Опель Корса». От удара у легковушки вырвало бок.

Галерея
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 1
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 2
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 3
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 4
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 5
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 6
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 7
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 8
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 9
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 10
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 11
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 12
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 13
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 14
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 15
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 16
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 17
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 18
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 19
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 20
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 21
ДТП с грузовиком на трассе М-2, Фото: 22
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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