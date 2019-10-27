Алексей Дюмин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником

Сегодня в России отмечается День автомобилиста.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Уважаемые работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Благодаря вам каждый день десятки тысяч жителей Тульской области ездят на работу и учебу, к своим родным и близким.

Вы доставляете различные грузы по всему региону и за его пределы, делаете поездки более комфортными и безопасными для наших граждан, повышаете культуру вождения и качество услуг в целом.

От вас во многом зависит стабильность работы самых разных отраслей, дальнейшее развитие и улучшение транспортной сферы.

Спасибо вам за этот непростой труд, за внимание к пассажирам и высокую ответственность.

Желаю вам крепкого здоровья, энергии, удачи на дорогах и безоаварийных рейсов!