Алексей Дюмин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником
Сегодня в России отмечается День автомобилиста.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:
- Уважаемые работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодаря вам каждый день десятки тысяч жителей Тульской области ездят на работу и учебу, к своим родным и близким.
Вы доставляете различные грузы по всему региону и за его пределы, делаете поездки более комфортными и безопасными для наших граждан, повышаете культуру вождения и качество услуг в целом.
От вас во многом зависит стабильность работы самых разных отраслей, дальнейшее развитие и улучшение транспортной сферы.
Спасибо вам за этот непростой труд, за внимание к пассажирам и высокую ответственность.
Желаю вам крепкого здоровья, энергии, удачи на дорогах и безоаварийных рейсов!