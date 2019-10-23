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В Туле две маршрутки не поделили остановку

В Туле две маршрутки не поделили остановку

К счастью, в результате ДТП обошлось без пострадавших.

Утром 23 октября, на остановке «Ул. Каминского» в Туле столкнулись две маршрутки. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Peugeot Boxer не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с попутным микроавтобусом Iveco Daily.
 
На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 12:34 +8
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