Тульская полиция ищет женщину, которая обокрала пенсионерку

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Полиция пытается установить личность и местонахождение злоумышленницы, которая обокрала 82-летнюю тулячку. Предполагается, что злоумышленница представилась сотрудником социальной службы и под этим предлогом смогла попасть в квартиру своей жертвы. Отвлекая женщину под разными предлогами и рассказывая о мерах помощи пожилым преступница выяснила, где ее собеседница хранит свои сбережения.

«Лишь спустя несколько часов тулячка поняла, что стала жертвой кражи и обратилась в полицию. Нанесенный ущерб составил 100 тысяч рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Полицейские очередной раз напоминают жителям региона о важности быть бдительными и не доверять незнакомым лицам, которые под различными предлогами пытаются войти в жилище.

При предложении той или иной помощи, сообщении об оказании услуг и иных попытках начать беседу, необходимо позвать соседей, или посоветоваться с родственниками и знакомыми.