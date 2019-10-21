В Киреевске из окна выпала пьяная женщина

Несчастный случай произошел в одном из домов на ул. Комарова.

Как стало известно Myslo, накануне вечером рядом с одним из домов на ул. Комарова в Киреевске обнаружили 39-летнюю израненную женщину. В местной больнице медики дигностировали у нее открытую черепно-мозговую травму и рваную рану на затылке.

На данный момент предполагается, что в момент происшествия пострадавшая была пьяна и выпала из окна квартиры на третьем этаже. По факту происшествия проводится проверка.