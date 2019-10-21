На ул. Луначарского в Туле при пожаре погиб мужчина

Вечером, 20 октября, в доме № 17 корп. 4 на ул. Луначарского в Туле произошел серьезный пожар. Загорелась одна из квартир на четвертом этаже.

В ходе тушения в жилище пожарные обнаружили труп, по предварительным данным, 24-летнего мужчины. По словам соседей, в квартире злоупотребляли спиртным.



Кроме того, из-за пожара в доме лопнула труба отопления. Жильцы опасаются, что это может причинить им дополнительные неудобства.



По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 23.19. На место происшествия незамедлительно выехали по два пожарных расчета ПСЧ-2, ПСЧ-3, по одному отделению ПСЧ-1, ПСЧ-11, ПСЧ-4 и автолестница для работы на верхних этажах здания.



Причину возгорания предстоит установить специалистам.