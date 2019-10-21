новости
новости
Регистрация
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка

В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка

Автоавария произошла на путепроводе, который находится на ул. Шоссейной.

Поздно вечером 20 октября в Туле произошло серьезное лобовое ДТП. На путепроводе, который находится на ул. Шоссейной (Косая Гора) столкнулись Mitsubishi Colt и Mazda Verisa.

В результате автоаварии пострадали водитель Mitsubishi Colt и две его несовершеннолетние пассажирки — по предварительной информации, девочки 14 и 15 лет. В Mazda пострадала 22-летняя девушка. По словам очевидцев, помимо нее в автомобиле находился мужчина, но к моменту приезда сотрудников ДПС он покинул место происшествия.

Отметим, что при осмотре салона Mazda внутри обнаружили несколько емкостей с алкоголем, закуску, нарды и пневматическое ружье. Кроме того, внутри стоял сильный запах спиртного.

Направление движения автомобилей и виновника столкновения автомобилей предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

Галерея
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 1
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 2
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 3
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 4
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 5
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 6
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 7
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 8
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 9
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 10
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 11
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 12
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 13
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 14
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 15
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 16
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 17
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 18
В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка, Фото: 19
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 01:45 +2
Другие статьи по темам
Событие
дтппроисшествияавтоаварияпьяное дтп
Место
ТулаКосая Горая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Луначарского в Туле при пожаре погиб мужчина
На ул. Луначарского в Туле при пожаре погиб мужчина
Где в Туле 21 октября отключат электроэнергию
Где в Туле 21 октября отключат электроэнергию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.