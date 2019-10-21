В Туле в ДТП пострадали два взрослых и два ребенка

Поздно вечером 20 октября в Туле произошло серьезное лобовое ДТП. На путепроводе, который находится на ул. Шоссейной (Косая Гора) столкнулись Mitsubishi Colt и Mazda Verisa.



В результате автоаварии пострадали водитель Mitsubishi Colt и две его несовершеннолетние пассажирки — по предварительной информации, девочки 14 и 15 лет. В Mazda пострадала 22-летняя девушка. По словам очевидцев, помимо нее в автомобиле находился мужчина, но к моменту приезда сотрудников ДПС он покинул место происшествия.



Отметим, что при осмотре салона Mazda внутри обнаружили несколько емкостей с алкоголем, закуску, нарды и пневматическое ружье. Кроме того, внутри стоял сильный запах спиртного.



Направление движения автомобилей и виновника столкновения автомобилей предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.