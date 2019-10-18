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В Тульской области мигрант-рэкетир отправился в колонию за вымогательство и поджог
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области мигрант-рэкетир отправился в колонию за вымогательство и поджог

Преступник проведет за решеткой 9 лет.

Новомосковский городской суд вынес приговор гражданину Узбекистана. Он признан виновным в вымогательстве и поджоге.

Установлено, что в конце декабря 2018 года мужчина, находясь на территории Новомосковска, отсылал бывшему работодателю смс с угрозами. Он требовал, чтобы тот передал ему 5 млн рублей, иначе расправится с ним и уничтожит его имущество. 

В январе 2019 года преступник перешел к более решительным действиям — поджег два грузовика. 1 января сгорел автомобиль МАН, 16 января — «Хово». Причем самосвал не принадлежал указанному предпринимателю. По несчастливой случайности, транспортное средство просто было припарковано рядом с принадлежащими бизнесмену объектами.

Общий ущерб собственникам составил 3 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, с учетом собранных по уголовному делу доказательств суд признал мигранта виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил. 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:23 +5
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