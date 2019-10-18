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Редакция газеты «Слобода» и портала Myslo выступают в поддержку коллег из ИД «Крестьянин»
Генеральный директор Издательского Дома, которому принадлежит типография, Ирина Самохина

Редакция газеты «Слобода» и портала Myslo выступают в поддержку коллег из ИД «Крестьянин»

21 октября 2019 года в суде решится судьба типографии издательского дома «Крестьянин»

В понедельник, 21 октября в Ростовский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу ЗАО «Технический центр «Крестьянин» на решение Мясниковского районного суда, который 8 октября приостановил работу типографии на 30 дней.
Приставы опечатали типографию, 65 работников техцентра отправились в вынужденный неоплачиваемый отпуск, а 45 федеральных, областных и районных газет в срочном порядке стали искать, где печатать текущие номера.

Всё это произошло из-за жалобы якобы читателя «Крестьянин» в Роспотребнадзор на ненадлежащее качество печати №25 газеты, из которой следовало, что типография наносит вред окружающей среде и «это токсичное производство требуется закрыть».

Коллектив ИД «Крестьянин» и его типографии очень признателен за поддержку коллегам-журналистам со всей России, общественным организациям, в том числе АНРИ, Союзу журналистов России, ГИПП, Ассоциации защиты бизнеса.

- Мы не знаем, чем закончится очередная история закрытия нашей типографии, - говорит Ирина Самохина, генеральный директор ЗАО ИД «Крестьянин», но думаем, что это не должно повториться ни с одним малым предприятием в стране, когда по странной жалобе недобросовестных конкурентов, с использованием госструктур и суда можно в два счёта разрушить успешный бизнес.

Команда «Слободы» и Myslo солидарна с коллегами из ИД «Крестьянина».

 

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 17:58 +2
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