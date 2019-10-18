В Тульской области законно работают три коллекторских агентства

В региональном Управлении ФССП России состоялось совещание с представителями компаний, специализирующихся на взыскании долгов.

На территории Тульской области деятельность по возврату просроченной задолженности осуществляют обособленные подразделения юридических лиц: НАО «Первое коллекторское бюро» и ООО «Интер-Прайм».

В июле соответствующий государственный реестр юридических лиц была включена компания ООО «Первый Траст». За текущий год в УФССП России по Тульской области поступило 124 обращения граждан по вопросу взаимодействия при взыскании просроченной задолженности, из них 32 обращения признаны обоснованными. Все они касались коллекторских фирм, зарегистрированных в других регионах России.

Были проведены внеплановые документарные проверки, выявлены нарушений действующего законодательства. Недобросовестных коллекторов оштрафовали более чем на 700 тысяч рублей.