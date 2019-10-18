новости
новости
Регистрация
В Тульской области законно работают три коллекторских агентства

В Тульской области законно работают три коллекторских агентства

В региональном Управлении ФССП России состоялось совещание с представителями компаний, специализирующихся на взыскании долгов.

На территории Тульской области деятельность по возврату просроченной задолженности осуществляют обособленные подразделения юридических лиц: НАО «Первое коллекторское бюро» и ООО «Интер-Прайм».

В июле соответствующий государственный реестр юридических лиц была включена компания ООО «Первый Траст». За текущий год в УФССП России по Тульской области поступило 124 обращения граждан по вопросу взаимодействия при взыскании просроченной задолженности, из них 32 обращения признаны обоснованными. Все они касались коллекторских фирм, зарегистрированных в других регионах России.

Были проведены внеплановые документарные проверки, выявлены нарушений действующего законодательства. Недобросовестных коллекторов оштрафовали более чем на 700 тысяч рублей.

Туляки, пострадавшие от действий коллекторов, могут обратиться за консультацией и помощью по телефону: 8(4872)35-19-31.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:25 +2
Другие статьи по темам
Событие
УФССП России по Тульской областисудебные приставывзыскание долговколлекторские агентства
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский лицей № 2 имени Б. А. Слободскова отметил 30-летний юбилей
Тульский лицей № 2 имени Б. А. Слободскова отметил 30-летний юбилей
В Тульской области мигрант-рэкетир отправился в колонию за вымогательство и поджог
В Тульской области мигрант-рэкетир отправился в колонию за вымогательство и поджог
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.