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Пропавшая в Тульской области женщина найдена мертвой в лесополосе

Пропавшая в Тульской области женщина найдена мертвой в лесополосе

По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.

Как стало известно Myslo, 11 октября в лесополосе около очистных сооружений недалеко от поселка Волово был найден частично скелетированный труп женщины.

Личность погибшей установлена — это 56-летняя жительница Волово, которая числилась пропавшей с 12 августа 2019 года.

По предварительным данным, на теле погибшей не обнаружено признаков преступного насилия. Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранителям.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:25 +1
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