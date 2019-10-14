Пропавшая в Тульской области женщина найдена мертвой в лесополосе
По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.
Как стало известно Myslo, 11 октября в лесополосе около очистных сооружений недалеко от поселка Волово был найден частично скелетированный труп женщины.
Личность погибшей установлена — это 56-летняя жительница Волово, которая числилась пропавшей с 12 августа 2019 года.
По предварительным данным, на теле погибшей не обнаружено признаков преступного насилия. Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранителям.
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