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Озвучена сумма взятки, полученная и. о. главврача Суворовской ЦРБ
Фото из архива публикаций Myslo.

Озвучена сумма взятки, полученная и. о. главврача Суворовской ЦРБ

По версии следствия, Сергей Кудряшов получил 84 900 рублей.

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Тульской области продолжается расследование уголовного дела в отношении и. о. главного врача ГУЗ «Суворовская ЦРБ». Сергей Кудряшов обвиняется в ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

По версии следствия, 5 октября 2019 года Кудряшов в своем кабинете получил взятку в размере 84 900 рублей. Такая «благодарность» через посредника была передана от медработников больницы «за покровительство по службе», выражающееся в создании благоприятных условий труда и способствовании начислению им ежемесячной премии.

– Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме. Суд по ходатайству следователя избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 5 декабря 2019 года, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:43 +6
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