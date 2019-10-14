Озвучена сумма взятки, полученная и. о. главврача Суворовской ЦРБ

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В следственном управлении Следственного комитета РФ по Тульской области продолжается расследование уголовного дела в отношении и. о. главного врача ГУЗ «Суворовская ЦРБ». Сергей Кудряшов обвиняется в ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

По версии следствия, 5 октября 2019 года Кудряшов в своем кабинете получил взятку в размере 84 900 рублей. Такая «благодарность» через посредника была передана от медработников больницы «за покровительство по службе», выражающееся в создании благоприятных условий труда и способствовании начислению им ежемесячной премии.

– Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме. Суд по ходатайству следователя избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 5 декабря 2019 года, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Расследование уголовного дела продолжается.