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На Красноармейском проспекте «Ниссан Жук» влетел в столб

На Красноармейском проспекте «Ниссан Жук» влетел в столб

ДТП произошло на пересечении с ул. Ленина.

Днем 14 октября в Туле на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Ленина столкнулись внедорожник «Шкода» и «Ниссан Жук», при этом последний врезался в фонарный столб.

Второй участник автоаварии занял сразу две полосы по направлению к центру города, что привело к образованию пробки.

Пострадавших в результате происшествия нет. На момент публикации новости участники автоаварии ожидали приезда инспекторов ГИБДД.

Причину и виновника ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:24 +6
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