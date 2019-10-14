На Красноармейском проспекте «Ниссан Жук» влетел в столб

ДТП произошло на пересечении с ул. Ленина.

Днем 14 октября в Туле на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Ленина столкнулись внедорожник «Шкода» и «Ниссан Жук», при этом последний врезался в фонарный столб.

Второй участник автоаварии занял сразу две полосы по направлению к центру города, что привело к образованию пробки.

Пострадавших в результате происшествия нет. На момент публикации новости участники автоаварии ожидали приезда инспекторов ГИБДД.

Причину и виновника ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.