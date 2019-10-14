На Красноармейском проспекте «Ниссан Жук» влетел в столб
ДТП произошло на пересечении с ул. Ленина.
Днем 14 октября в Туле на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Ленина столкнулись внедорожник «Шкода» и «Ниссан Жук», при этом последний врезался в фонарный столб.
Второй участник автоаварии занял сразу две полосы по направлению к центру города, что привело к образованию пробки.
Пострадавших в результате происшествия нет. На момент публикации новости участники автоаварии ожидали приезда инспекторов ГИБДД.
Причину и виновника ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.
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