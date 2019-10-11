В Туле пропал 8-летний мальчик

Сегодня, 11 октября, Артем Т. ушел из школы и исчез.

К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Идут активные поиски.

Известно, что 8-летний Артем ушел сегодня около 17.00 из школы-интерната на ул. Некрасова в Туле. Дальнейшие его передвижения неизвестны. В ориентировке отмечено, что мальчик нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 135, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Одет: серо-зеленая куртка, черные джинсы, черные ботинки, сине-белая шапка. При себе имел мешок для сменки.