В Туле пропал 8-летний мальчик
Сегодня, 11 октября, Артем Т. ушел из школы и исчез.
К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Идут активные поиски.
Известно, что 8-летний Артем ушел сегодня около 17.00 из школы-интерната на ул. Некрасова в Туле. Дальнейшие его передвижения неизвестны. В ориентировке отмечено, что мальчик нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 135, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.
Одет: серо-зеленая куртка, черные джинсы, черные ботинки, сине-белая шапка. При себе имел мешок для сменки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, звоните по телефонам:
8 (800) 700-54-52, 8 (999) 782-72-12или 112.
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