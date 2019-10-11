новости
новости
Регистрация
В Туле пропал 8-летний мальчик

В Туле пропал 8-летний мальчик

Сегодня, 11 октября, Артем Т. ушел из школы и исчез.

К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Идут активные поиски.

Известно, что 8-летний Артем ушел сегодня около 17.00 из школы-интерната на ул. Некрасова в Туле. Дальнейшие его передвижения неизвестны. В ориентировке отмечено, что мальчик нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 135, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.
Одет: серо-зеленая куртка, черные джинсы, черные ботинки, сине-белая шапка. При себе имел мешок для сменки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (999) 782-72-12 или 112.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 22:39 +6
Другие статьи по темам
Событие
пропал ребенокпоиск пропавшегопоиск несовершеннолетнегопоисковый отряд Лиза Алерт
Люди
Артем Тарасов
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Розыск ребенка в Туле прекращен: мальчика нашли
Розыск ребенка в Туле прекращен: мальчика нашли
В Щекинском районе пройдёт межрегиональный турнир по кикбоксингу
В Щекинском районе пройдёт межрегиональный турнир по кикбоксингу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.