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Алексей Дюмин поздравил тульских педагогов с Днем учителя
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин поздравил тульских педагогов с Днем учителя

В нашем регионе работают более 20 тысяч учителей.

В первое воскресенье октября в России отмечают День учителя. С поздравлением к педагогам обратился глава Тульской области Алексей Дюмин. По мнению губернатора, это праздник одной из самых благородных профессий.
 
- В Тульской области работают более 20 тысяч педагогов. Значимость вашего труда невозможно переоценить. Вы прививаете детям тягу к знаниям, помогаете им развиваться и взрослеть, учите их преодолевать трудности и добиваться успехов.
 
В прошлому учебном году почти 700 выпускников в нашем регионе окончили школы с золотыми медалями. В достижениях каждого из них есть ваша большая заслуга.
 
Алексей Дюмин поблагодарил учителей за преданность делу, отзывчивость и стремление вкладывать душу в свою работу, а также пожелал им больше радостей от учеников, крепкого здоровья, добра и благополучия.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:24 +4
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