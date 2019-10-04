В Туле «Рено Логан» после ДТП повалил столб

Фото УГИБДД по Тульской области.

3 октября в 7.55 в Туле на перекрестке улицы Капитана Громова и 16-го проезда 33-летняя женщина, управляя автомобилем «Рено Логан», по предварительной информации, при выезде с прилегающей территории врезалась в «Ситроен Берлинго», за рулем которого находился 25-летний мужчина, а затем — в опору линий электропередачи.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали оба водителя. Медицинскую помощь им оказали в больнице.