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В Туле «Рено Логан» после ДТП повалил столб
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле «Рено Логан» после ДТП повалил столб

В аварии пострадали два человека.

3 октября в 7.55 в Туле на перекрестке улицы Капитана Громова и 16-го проезда 33-летняя женщина, управляя автомобилем «Рено Логан», по предварительной информации, при выезде с прилегающей территории врезалась в «Ситроен Берлинго», за рулем которого находился 25-летний мужчина, а затем — в опору линий электропередачи.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали оба водителя. Медицинскую помощь им оказали в больнице.

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