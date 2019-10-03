Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области.
Смертельное ДТП в Киреевском районе: погибла 16-летняя девушка
По данным Госавтоинспекции, у предполагаемого виновника автоаварии нет водительского удостоверения.
Жуткую автоаварию на автодороге «Липки – Бородинский – Большие Калмыки» в Киреевском районе Тульской области мог спровоцировать 21-летний молодой человек, который сел за руль Kia Carens без водительского удостоверения. Предполагается, что он не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения.
Как сообщили Myslo в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП погибла 16-летняя пассажирка Kia. Кроме того, пострадали и были госпитализированы оба водителя и двое пассажиров, среди которых 40-летняя женщина и 18-летний молодой человек.
Напомним, по данным региональных спасателей, сообщение об автоаварии поступило на телефон «Единой службы спасения 112» в 00.18. На место сразу же направили сотрудников МЧС, ГИБДД и медиков.
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