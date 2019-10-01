Фото предоставлены очевидцем.
Рядом с общежитием на ул. Кутузова в Туле лежит труп
Мужчина средних лет выпал из окна.
Как сообщил Myslo очевидец, днем 1 октября в общежитии на ул. Кутузова в Туле произошла трагедия – один из жильцов выпал из окна своей квартиры и скончался на месте от полученных травм.
По предварительной информации, в момент происшествия он находился в своей комнате один и, по одной из версий, был заперт в жилище.
На момент публикации новости на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
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