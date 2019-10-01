новости
новости
Регистрация
Рядом с общежитием на ул. Кутузова в Туле лежит труп
Фото предоставлены очевидцем.

Рядом с общежитием на ул. Кутузова в Туле лежит труп

Мужчина средних лет выпал из окна.

Как сообщил Myslo очевидец, днем 1 октября в общежитии на ул. Кутузова в Туле произошла трагедия – один из жильцов выпал из окна своей квартиры и скончался на месте от полученных травм.
 
По предварительной информации, в момент происшествия он находился в своей комнате один и, по одной из версий, был заперт в жилище.
 
 
На момент публикации новости на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:22 +4
Другие статьи по темам
Событие
падение с высотыпроисшествияполиция
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ефремовском районе задержан браконьер
В Ефремовском районе задержан браконьер
В Тульской области в Оку запустили около 120 тысяч мальков стерляди
В Тульской области в Оку запустили около 120 тысяч мальков стерляди
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.