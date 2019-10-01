Рядом с общежитием на ул. Кутузова в Туле лежит труп

Фото предоставлены очевидцем.

Как сообщил Myslo очевидец, днем 1 октября в общежитии на ул. Кутузова в Туле произошла трагедия – один из жильцов выпал из окна своей квартиры и скончался на месте от полученных травм.

По предварительной информации, в момент происшествия он находился в своей комнате один и, по одной из версий, был заперт в жилище.

На момент публикации новости на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.