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В Тульской области в Оку запустили около 120 тысяч мальков стерляди
Фото: ФКУ "Центравтомагистраль".

В Тульской области в Оку запустили около 120 тысяч мальков стерляди

Рыбок доставили к месту нового обитания в специальных контейнерах, оснащенных кислородными рамками.

В Тульской области в деревне Бунырево в реку Оку запустили около 120 тысяч мальков стерляди. Это стало возможным благодаря специалистам ФКУ «Центравтомагисраль», представителям отдела «Конаковский» филиала по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» и подрядной организации ООО «ДСК».

Мероприятие проведено в рамках выполнения условий госконтрактов, заключенных между организациями в 2018-2019 гг. на выполнение реконструкции и строительства автомобильной дороги А-106 Рублёво-Успенское шоссе в Московской области.

Руководитель проекта Рублево-Успенского шоссе в ФКУ «Центравтомагистраль» Никита Храпов:

Никита Храпов

– Проведение мероприятия по восполнению природных ресурсов на территории Тульской области связано с возможным частичным нанесением ущерба биоресурсам Московской области. Строительство и реконструкция Рублево-Успенского шоссе проводится в непосредственной близости от водоёмов и, как следствие, любое воздействие на окружающую среду даёт определенный процент убытков природе. Компенсационные мероприятия направлены на увеличение объемов искусственного воспроизводства биоресурсов, в данном случае рыб осетровых пород.

Он отметил, что выбор территории для запуска определяют сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Экопрограмма по зарыблению водных ресурсов проводится на постоянной основе на всех объектах и является неотъемлемой частью государственных контрактов.

В свободное плавание отправлено около 120 тысяч особей стерляди весом не менее 1,5 г, готовых к самостоятельной жизни в естественной среде.

Посадочный материал для запуска доставили в специальных контейнерах, оснащенных кислородными рамками и всем необходимым оборудованием для максимального сохранения популяции рыбы при перевозке.

При контрольном осмотре места и проверки соответствия искусственно созданной среды с естественной средой, температурного режима и шумовых волн подрощенного русского осетра выпустили в водоем с применением пускового рукава.

Как сообщает пресс-служба ФКУ «Центравтомагистраль», работы проведены согласно производственному графику и одобрены в рамках Государственной экологической экспертизы проекта.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:00 +11
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