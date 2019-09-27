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Пьяный житель Веневского района сообщил о бомбе в тульском автовокзале
Фото: "Подслушано Тула"

Пьяный житель Веневского района сообщил о бомбе в тульском автовокзале

Полицейские оперативно установили личность телефонного террориста.

Около 17.30 в здании тульского автовокзала прошла эвакуация – посетителей и сотрудников отвели на безопасное расстояние, приехали сотрудники МЧС и полицейские.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, причиной тревоги стал звонок с сообщением об угрозе взрыва на объекте транспортной инфраструктуры. 

Личность телефонного террориста установлена – это 36-летний житель Веневского района. В момент звонка он был пьян. Мотивы его поступка и все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

UPD: Публикация изменена в 18.35.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:17 +3
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