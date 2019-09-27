Пьяный житель Веневского района сообщил о бомбе в тульском автовокзале

Фото: "Подслушано Тула"

Около 17.30 в здании тульского автовокзала прошла эвакуация – посетителей и сотрудников отвели на безопасное расстояние, приехали сотрудники МЧС и полицейские.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, причиной тревоги стал звонок с сообщением об угрозе взрыва на объекте транспортной инфраструктуры.

Личность телефонного террориста установлена – это 36-летний житель Веневского района. В момент звонка он был пьян. Мотивы его поступка и все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

UPD: Публикация изменена в 18.35.