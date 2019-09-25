На трассе под Тулой «десятка» сбила лося

Фото: vk.com/tula.life

На трассе «Тула – Калуга – Михайлов – Рязань», в районе поселка Берники произошло ДТП с участием «Лады» десятой модели и лося. Об этом очевидцы сообщили в паблике «Тула Life».

По предварительным данным, животное внезапно выскочило на проезжую часть, где в него влетела легковушка. Машина получила серьёзные механические повреждения, однако водитель и пассажиры не пострадали. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.