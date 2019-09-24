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Постоялец турбазы в Велегоже оставил в коттедже предсмертную записку и пропал

Постоялец турбазы в Велегоже оставил в коттедже предсмертную записку и пропал

35-летнего жителя Подмосковья Артема Матюхова искали полиция и волонтеры «Лизы Алерт». Он найден мертвым.

Об исчезновении одного из постояльцев парк-отеля «Миллениум» (бывшая турбаза «Металлург») в Велегоже Заокского района сообщили 19 сентября.

«Мужчина занимал отдельный коттедж, — пишет издание Ока.фм. — В пустом помещении он оставил записку, которую можно расценивать как предсмертную. В ней он рассказывает, что его решение является осознанным, он шел к нему два года. В домике его бы слишком быстро нашли, поэтому он ушёл в лес».

Как стало известно Myslo, ранее мужчина неоднократно высказывал мысли о суициде.

Тело мужчины нашли в лесу 24 сентября. По предварительным данным, он умер от потери крови. Все обстоятельства его смерти проверяют правоохранители.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД, в поисках мужчины было задействовано большое количество личного состава полиции – около 150 человек. Это сотрудники Центра профподготовки УМВД, Управления уголовного розыска, личный состав отделов полиции Заокского, Алексинского, Ясногорского районов. Поиски велись даже в ночное время. Огромную помощь оказали местные егери, которые помогали в поисках.

В полиции отметили, что тело мужчины было найдено в глубоком овраге примерно в трех километрах от турбазы в непроходимом лесу. 

 

UPD: новость обновлена в 17.29 - добавлен комментарий полиции.

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Заокский районВелегожТульская область

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