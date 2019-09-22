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В Щекино пропала школьница

В Щекино пропала школьница

О местонахождении девочки неизвестно уже четыре дня!

Волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» начали поиск пропавшей в  Щекино 14-летней Олеси Титаевой. Девочка пропала 18 сентября и с тез пор ее местонахождение неизвестно. 

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные, до плеч.

Одета: белая футболка, черная кофта, штаны пятнистые коричнево-черные, кроссовки белые с коричневыми вставками.
 
Инфорг поиска: Химия (Ольга), 89534275533
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:27 0
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ЩекиноТульская область

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