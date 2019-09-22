В Щекино пропала школьница

О местонахождении девочки неизвестно уже четыре дня!

Волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт» начали поиск пропавшей в Щекино 14-летней Олеси Титаевой. Девочка пропала 18 сентября и с тез пор ее местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные, до плеч.



Одета: белая футболка, черная кофта, штаны пятнистые коричнево-черные, кроссовки белые с коричневыми вставками.

Инфорг поиска: Химия (Ольга), 89534275533