На Куликовом поле отпраздновали 639-ю годовщину победы русского воинства. Фоторепортаж

21 сентября в Тульской области отметили 639-й годовщину победы русского воинства в Куликовской битве. Исторический праздник развернулся на Красном холме, у памятника-колонны Дмитрию Донскому, а также в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом.

По традиции торжества открыл Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово». На него приехали около 400 представителей военно-исторического движения из разных городов России и ближнего зарубежья. В течение дня на Куликовом поле состоялись конкурсы костюма и исторической кухни, пешие турниры и конные командные игры, состязания лучников, исторические маневры, средневековая ярмарка, мастер-классы. Для детей организована «Богатырская застава» - игровая площадка, где можно научиться метать копья, владеть мечом, стрелять из лука, сразиться на мягких мечах, сфотографироваться в доспехах.

После торжественного шествия к памятнику-колонне Дмитрию Донскому состоялись лития по воинам, павшим за Отечество во все времена, гражданский митинг и шествие участников фестиваля «Поле Куликово».

Праздник продолжился традиционной театрализованной реконструкцией средневекового сражения, конными выступлениями и дефиле исторического костюма.

В музейном комплексе «Куликово поле» в селе Моховое состоялся Международный турнир по историческому средневековому бою на приз «Куликова поля» в сопровождении ансамбля средневековой музыки.