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На Куликовом поле отпраздновали 639-ю годовщину победы русского воинства. Фоторепортаж

На Куликовом поле отпраздновали 639-ю годовщину победы русского воинства. Фоторепортаж

По традиции торжества открыл Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово».

21 сентября в Тульской области отметили 639-й годовщину победы русского воинства в Куликовской битве. Исторический праздник развернулся на Красном холме, у памятника-колонны Дмитрию Донскому, а также в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом.

По традиции торжества открыл Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово». На него приехали около 400 представителей военно-исторического движения из разных городов России и ближнего зарубежья. В течение дня на Куликовом поле состоялись конкурсы костюма и исторической кухни, пешие турниры и конные командные игры, состязания лучников, исторические маневры, средневековая ярмарка, мастер-классы. Для детей организована «Богатырская застава» - игровая площадка, где можно научиться метать копья, владеть мечом, стрелять из лука, сразиться на мягких мечах, сфотографироваться в доспехах.

Галерея
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 1
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 2
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 3
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 4
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 5
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 6
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 7
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 8
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 9
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 10
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 11
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 12
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 13
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 14
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 15
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 16
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 17
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 18
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 19
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 20
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 21
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 22
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 23
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 24
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 25
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 26
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 27
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 28
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 29
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 30
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 31
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 32
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 33
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 34
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 35
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 36
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 37
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 38
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 39
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 40
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 41
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 42
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 43
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 44
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 45
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 46
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 47
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 48
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 49
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 50
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 51
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 52
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 53
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 54
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 55
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 56
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 57
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 58
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 59
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 60
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 61
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 62
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 63
На Куликовом поле отметили 639-ю годовщину победы русского воинства, Фото: 64
показать все фотографии

После торжественного шествия к памятнику-колонне Дмитрию Донскому состоялись лития по воинам, павшим за Отечество во все времена, гражданский митинг и шествие участников фестиваля «Поле Куликово».

Праздник продолжился традиционной театрализованной реконструкцией средневекового сражения, конными выступлениями и дефиле исторического костюма.

В музейном комплексе «Куликово поле» в селе Моховое состоялся Международный турнир по историческому средневековому бою на приз «Куликова поля» в сопровождении ансамбля средневековой музыки.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:20 +2
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Событие
годовщина Куликовской битвы
Место
Куликово полеТульская область

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