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В Тульском областном военкомате произошел пожар

В Тульском областном военкомате произошел пожар

На момент публикации новости на месте происшествия находятся три пожарных расчета.

Как сообщил Myslo очевидец, примерно в 15.00 к Военному комиссариату Тульской области, который находится в доме № 3 на ул. Жаворонкова в Туле, прибыли несколько пожарных расчетов.
 
 
«На улице пахнет дымом. Сотрудников военкомата эвакуировали на улицу», — отметил читатель Myslo.
 
По нашей информации, причиной вызова огнеборцев стало короткое замыкание в электросчетчике. К моменту приезда пожарных сотрудники учреждения самостоятельно ликвидировали возгорание.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:34 +1
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