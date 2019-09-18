Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области
В Новомосковске сбили вышедшую из машины маленькую девочку
Пострадавшая госпитализирована.
Вечером, 17 сентября, в Новомосковске 26-летний водитель Honda Civic сбил 6-летнюю девочку. По предварительной информации, в момент наезда ребенок вышел из автомобиля своих родителей на проезжую часть.
«В результате ДТП девочка с телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
Другие статьи по темам