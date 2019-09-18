новости
новости
Регистрация
В Новомосковске сбили вышедшую из машины маленькую девочку
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Новомосковске сбили вышедшую из машины маленькую девочку

Пострадавшая госпитализирована.

Вечером, 17 сентября, в Новомосковске 26-летний водитель Honda Civic сбил 6-летнюю девочку. По предварительной информации, в момент наезда ребенок вышел из автомобиля своих родителей на проезжую часть.
 
«В результате ДТП девочка с телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:30 0
Другие статьи по темам
Событие
дтпнаезд на ребенкапроисшествиясбили пешехода
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Поствыборная эстафета: Кто получил мандаты «списочников» в Тульскую областную думу?
Поствыборная эстафета: Кто получил мандаты «списочников» в Тульскую областную думу?
Двух тульских гаишников-взяточников отправят в колонию строгого режима
Двух тульских гаишников-взяточников отправят в колонию строгого режима
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.