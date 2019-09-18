Двух тульских гаишников-взяточников отправят в колонию строгого режима

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Центральный районный суд Тулы вынес приговор двум бывшим инспекторам ДПС. Они признаны виновными по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконное бездействие, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем 10 тыс. рублей).

«В ходе судебного следствия установлено, что в период с 17 июня по 2 июля 2018 года сотрудники полиции, осуществляя патрулирование в Зареченском, Пролетарском, Привокзальном районах г. Тулы, останавливали водителей за нарушение правил дорожного движения и предлагали за непривлечение к административной ответственности передать им денежное вознаграждение. В указанный период напарники получили в качестве взяток от водителей денежные средства в общей сумме 47 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Бывшим инспекторам назначено по 7 лет и 6 месяцев исправительной колонии строгого режима каждому. Кроме того, они лишены званий, оштрафованы и им запрещено на 7 лет занимать должности в правоохранительных органах.

Приговор в законную силу не вступил.