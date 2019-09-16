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ВАЗ влетел в столб на пр. Ленина в Туле

ВАЗ влетел в столб на пр. Ленина в Туле

ДТП произошло в районе поворота с ул. Первомайской.

Поздно вечером, 15 сентября, на повороте с ул. Первомайской на проспект Ленина в Туле врезался в фонарный столб ВАЗ-2114. По предварительной версии причиной автоаварии стало то, что что водитель легковушки не справился с управлением при повороте на проспект Ленина.

В момент ДТП в салоне авто находился один водитель. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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ВАЗ влетел в столб на пр. Ленина в Туле, Фото: 1
ВАЗ влетел в столб на пр. Ленина в Туле, Фото: 2
ВАЗ влетел в столб на пр. Ленина в Туле, Фото: 3
ВАЗ влетел в столб на пр. Ленина в Туле, Фото: 4
ВАЗ влетел в столб на пр. Ленина в Туле, Фото: 5
ВАЗ влетел в столб на пр. Ленина в Туле, Фото: 6
ВАЗ влетел в столб на пр. Ленина в Туле, Фото: 7
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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