ВАЗ влетел в столб на пр. Ленина в Туле

Поздно вечером, 15 сентября, на повороте с ул. Первомайской на проспект Ленина в Туле врезался в фонарный столб ВАЗ-2114. По предварительной версии причиной автоаварии стало то, что что водитель легковушки не справился с управлением при повороте на проспект Ленина.



В момент ДТП в салоне авто находился один водитель. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.



Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.