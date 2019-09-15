Погода в Туле 16 сентября: небольшой дождь, ветер и до +17

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Синоптики обещают облачность с прояснениями и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный дождь (до 4 мм за сутки).

Ветер юго-западный, западный от 7 до 12 метров в секунду. Днем порывы 12-17 м/с. Температура воздуха по области ночью от +7 до +12 градусов, днем - от +12 до +17 градусов. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.