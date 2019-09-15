новости
новости
Регистрация
Метеопредупреждение: В Тульской области усилится ветер

Метеопредупреждение: В Тульской области усилится ветер

Будьте осторожны.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие несколько часов в регионе усилится юго-западный ветер. Порывы могут достигнуть 12−17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:

  • машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 22:37 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
усиление ветраметеопредупреждение

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ВАЗ влетел в столб на пр. Ленина в Туле
ВАЗ влетел в столб на пр. Ленина в Туле
Где в Туле отключат свет 16 сентября
Где в Туле отключат свет 16 сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.