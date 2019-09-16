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В Туле на остановке обнаружили труп мужчины

В Туле на остановке обнаружили труп мужчины

На момент публикации новости на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Утром, 16 сентября, на остановке «станция Южная» в Туле очевидцы заметили лежащего мужчину. На место вызвали скорую, но медикам оставалось лишь констатировать смерть человека.
 
В ходе внешнего осмотра на теле не обнаружено признаков, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти. Предполагается, что причиной гибели мужчины могли стать проблемы со здоровьем.
 
На момент публикации новости на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Личность умершего устанавливается.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:46 +4
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