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Из-за работ на Окском водозаборе южную часть Тулы ожидают перебои с водой
Фото pixabay.com.

Из-за работ на Окском водозаборе южную часть Тулы ожидают перебои с водой

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

18 сентября специалисты водоканала проведут аварийно-ремонтные работы на Окском водозаборе. В связи с этим с 8.00 до окончания ремонта будет пониженное давление холодной воды, местами перебои в водоснабжении в

  • южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города, южнее улицы Гоголевской,
  • квартале ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
  • д. Гостеевка,
  • Новомосковское шоссе,
  • в районе Зеленстроя,
  • в поселках Косая Гора, Менделеевский, Басово- Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:19 0
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