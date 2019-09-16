Из-за работ на Окском водозаборе южную часть Тулы ожидают перебои с водой

Фото pixabay.com.

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

18 сентября специалисты водоканала проведут аварийно-ремонтные работы на Окском водозаборе. В связи с этим с 8.00 до окончания ремонта будет пониженное давление холодной воды, местами перебои в водоснабжении в

южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города, южнее улицы Гоголевской,

квартале ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,

д. Гостеевка,

Новомосковское шоссе,

в районе Зеленстроя,

в поселках Косая Гора, Менделеевский, Басово- Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.