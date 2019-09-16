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Из-за работ на Окском водозаборе южную часть Тулы ожидают перебои с водой
Об этом сообщает «Тулагорводоканал».
18 сентября специалисты водоканала проведут аварийно-ремонтные работы на Окском водозаборе. В связи с этим с 8.00 до окончания ремонта будет пониженное давление холодной воды, местами перебои в водоснабжении в
- южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города, южнее улицы Гоголевской,
- квартале ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
- д. Гостеевка,
- Новомосковское шоссе,
- в районе Зеленстроя,
- в поселках Косая Гора, Менделеевский, Басово- Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках.
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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