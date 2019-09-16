Новые ФАПы открылись в Алексинском и Ясногорском районах
Фельдшерско-акушерские пункты начали работать в селе Пластово Алексинского района и поселке Спицинский под Ясногорском.
ФАПы оснащены всем необходимым, чтобы фельдшеры могли оказывать первичную доврачебную медико-санитарную помощь, проводить вакцинацию, экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина в крови, забор анализов, ЭКГ.
Здесь оборудованы кабинеты амбулаторного приема и процедурный кабинет, созданы условия для наблюдения за детьми с первого года жизни.
На открытии ФАПа в селе Пластово присутствовала заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина. Она вручила фельдшеру ФАПа Ольге Поздеевой ключи от служебного автомобиля.
– Территория вашей ответственности — это шесть близлежащих населенных пунктов, — прокомментировала Татьяна Семина. — Проходимая «Нива» станет хорошим подспорьем для вас и ваших пациентов.
Дмитрий Квасов, главный врач Алексинской районной больницы №1 им. профессора
– Бригада специалистов, в составе которой гинеколог, невролог, офтальмолог, отоларинголог и хирург, проведут профилактический медицинский осмотр, — рассказал Дмитрий Квасов. — Каждый желающий сможет пройти флюорографическое и маммографическое обследование. Раньше мы не могли развернуть здесь мобильные комплексы, поскольку не было подходящего источника питания. Жителям Пластово и окрестных деревень приходилось ездить к врачам в райцентр. Теперь врачи сами будут приезжать в село. О датах выездных приемов всегда можно узнать у фельдшера ФАПа.
В первый же день работы фельдшерско-акушерского пункта в Пластово началась вакцинация против гриппа.