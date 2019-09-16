В ДТП под Тулой погиб мужчина и пострадали два ребенка

Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области

Днем 15 сентября на 160-м километре автодороги М-2 «Крым» (неподалеку от поселка Тесницкий) произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, 79-летний водитель Renault Sandero совершил столкновение с попутным Volkswagen Passat, за рулем которого находилась 36-летняя женщина.

«В результате ДТП погиб водитель автомобиля Renault и пострадали два несовершеннолетних пассажира автомобиля Volkswagen — девочка 2004 года рождения и мальчик 2015 года рождения. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.

В момент автоаварии девочка находилась на переднем пассажирском сиденье и была пристегнута ремнем безопасности, а мальчик находился на заднем пассажирском сиденье без использования специального детского удерживающего устройства.