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В ДТП под Тулой погиб мужчина и пострадали два ребенка
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области

В ДТП под Тулой погиб мужчина и пострадали два ребенка

Автоавария произошла неподалеку от поселка Тесницкий.

Днем 15 сентября на 160-м километре автодороги М-2 «Крым» (неподалеку от поселка Тесницкий) произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, 79-летний водитель Renault Sandero совершил столкновение с попутным Volkswagen Passat, за рулем которого находилась 36-летняя женщина.
 
«В результате ДТП погиб водитель автомобиля Renault и пострадали два несовершеннолетних пассажира автомобиля Volkswagen — девочка 2004 года рождения и мальчик 2015 года рождения. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 
В момент автоаварии девочка находилась на переднем пассажирском сиденье и была пристегнута ремнем безопасности, а мальчик находился на заднем пассажирском сиденье без использования специального детского удерживающего устройства.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:08 +5
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